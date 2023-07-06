Planeta do Futebol: «Зенит» отказал «Коринтиансу» в аренде Вендела на один сезон
- РИА Новости
По информации Planeta do Futebol, клуб предлагал «Зениту» аренду игрока сроком на один год. Бразильцы также хотели включить в сделку несколько футболистов, но санкт-петербургский клуб не принял предложение.
28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».
В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
Ранее во «Фламенго» опровергли информацию об интересе к Венделу.