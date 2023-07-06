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Planeta do Futebol: «Зенит» отказал «Коринтиансу» в аренде Вендела на один сезон

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«Зенит» отказался от предложения «Коринтианса» о возможной аренде полузащитника Вендела на один сезон.
Planeta do Futebol: «Зенит» отказал «Коринтиансу» в аренде Вендела на один сезон
  • РИА Новости

По информации Planeta do Futebol, клуб предлагал «Зениту» аренду игрока сроком на один год. Бразильцы также хотели включить в сделку несколько футболистов, но санкт-петербургский клуб не принял предложение.

28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее во «Фламенго» опровергли информацию об интересе к Венделу.

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