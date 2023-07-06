Тренер украинской молодёжки — о поражении: нас пять часов продержали в аэропорту

Главный тренер сборной Украины по футболу (U21) Руслан Ротань отреагировал на поражение своей команды в полуфинале молодёжного чемпионата Европы — 2023.

«Ребятам элементарно не хватило времени на восстановление. Дорога в Бухарест заняла полдня. Нас пять часов продержали в аэропорту. В первую очередь не хватило свежести», — цитирует Ротаня Fanday.

В 1/2 финала Испания одержала победу над Украиной. Встреча на стадионе «Генча — Стяуа» завершилась со счётом 5:1.

Таким образом, соперником «красной фурии» в финале турнира будет сборная Англии.

Ранее стало известно, что сборная Англии разгромила команду Израиля в полуфинале молодёжного чемпионата Европы.