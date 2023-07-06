Тренер украинской молодёжки — о поражении: нас пять часов продержали в аэропорту
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«Ребятам элементарно не хватило времени на восстановление. Дорога в Бухарест заняла полдня. Нас пять часов продержали в аэропорту. В первую очередь не хватило свежести», — цитирует Ротаня Fanday.
В 1/2 финала Испания одержала победу над Украиной. Встреча на стадионе «Генча — Стяуа» завершилась со счётом 5:1.
Таким образом, соперником «красной фурии» в финале турнира будет сборная Англии.
Ранее стало известно, что сборная Англии разгромила команду Израиля в полуфинале молодёжного чемпионата Европы.