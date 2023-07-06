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Любушкин объяснил свой отказ участвовать в ЛГБТ-акции

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Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин объяснил своё решение не участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

«Считаю, что каждый должен сам решать, что делать, в том числе надевать это джерси или нет. Вижу в этом решении плюс в том плане, что у меня есть дети. И они не должны на это смотреть», — цитирует игрока «Известия».

Он также поблагодарил клуб и капитана Кайла Окпосо, которые поддержали решение россиянина.

27 марта Любушкин принял решение отказаться от участия в акции в поддержку сексуальных меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что в НХЛ дадут оценку целесообразности ЛГБТ-акций.

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