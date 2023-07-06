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MD: Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подрался в одном из ночных клубов бразильского Рио-де-Жанейро.

По информации Mundo Deportivo, игрок и неизвестный на повышенных тонах выясняли отношения. В какой-то момент они начали толкать друг друга. В конфликт вмешалась служба безопасности клуба. 

В прошедшем сезоне 31-летний бразилец забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии оштрафовали Неймара на $3,3 млн за искусственный пруд на его участке.

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