MD: Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подрался в одном из ночных клубов бразильского Рио-де-Жанейро.

По информации Mundo Deportivo, игрок и неизвестный на повышенных тонах выясняли отношения. В какой-то момент они начали толкать друг друга. В конфликт вмешалась служба безопасности клуба.

В прошедшем сезоне 31-летний бразилец забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии оштрафовали Неймара на $3,3 млн за искусственный пруд на его участке.