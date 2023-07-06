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Глава ФВСР Екимов заявил, что запроса о смене гражданства велогонщиц Мальковых не было

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Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы получили приглашения выступить на Панарабских играх в частном порядке.

«В федерацию не было обращений насчёт этого турнира, не было и запроса на смену спортивного гражданства. Приглашение на турнир гонщицам если и было, то только в частном порядке», — цитирует Екимова РИА Новости.

По информации СМИ, российские спортсменки с изменёнными именами заявлены на Панарабские игры как члены сборной Сирии. Среди участниц заявлены Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula), Татьяна и Дарья Мальковы (Tatia Malko и Darie Malko), Карина Полудкина (Karina Polud) и Анастасия Сорокина (Enas Sorkine). 

Ранее глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала заявил, что российских спортсменов в заявке сирийской сборной на Панарабские игры в Алжире нет.

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