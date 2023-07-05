Мостовой: вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о вратарской позиции в московской команде.

«Вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне, у них с голкиперами всё хорошо, у многих клубов РПЛ такого выбора стражей ворот просто нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Контракты Александра Максименко и Александра Селихова с красно-белыми рассчитаны до лета 2025 года. В минувшем сезоне основным вратарём красно-белых в РПЛ был Селихов, а Максименко играл в Кубке России.

Ранее бывший вратарь сборной России Александр Филимонов объяснил, почему голкиперы «Спартака» часто делали невынужденные ошибки в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.