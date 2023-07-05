Сирийская федерация спорта опровергла наличие россиян в заявке сборной на Панарабские игры

Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала заявил, что российских спортсменов в заявке сирийской сборной на Панарабские игры в Алжире нет.

«В составе сирийской сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца», — цитирует Маала РИА Новости.

По информации СМИ, российские спортсменки с изменёнными именами заявлены на Панарабские игры как члены сборной Сирии. Среди участниц заявлены Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula), Татьяна и Дарья Мальковы (Tatia Malko и Darie Malko), Карина Полудкина (Karina Polud) и Анастасия Сорокина (Enas Sorkine).

Ранее российская велогонщица Татьяна Малькова прокомментировала громкий скандал на стартовавших Панарабских играх в Алжире.