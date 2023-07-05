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СЭ: «Динамо» обсудило с ЦСКА условия перехода футболиста Мухина

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Столичное «Динамо» проявило интерес к полузащитнику московского ЦСКА Максиму Мухину.
СЭ: «Динамо» обсудило с ЦСКА условия перехода футболиста Мухина
  • © Edgar Breshchanov

Клубы обсудили финансовые условия сделки, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что запросы армейцев высоки и не соответствуют ожиданиям бело-голубых, поэтому переговоры не ведутся.

«Динамо» может вернуться к кандидатуре Мухина позднее.

21-летний игрок в сезоне-2022/23 провёл за красно-синих 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов отпустить Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ» за €7 млн.

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