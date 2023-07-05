СЭ: «Динамо» обсудило с ЦСКА условия перехода футболиста Мухина
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Клубы обсудили финансовые условия сделки, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что запросы армейцев высоки и не соответствуют ожиданиям бело-голубых, поэтому переговоры не ведутся.
«Динамо» может вернуться к кандидатуре Мухина позднее.
21-летний игрок в сезоне-2022/23 провёл за красно-синих 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2,5 млн.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов отпустить Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ» за €7 млн.