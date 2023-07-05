Россиянка, заявленная под изменённым именем на Панарабские игры, отреагировала на ситуацию

Российская велогонщица Татьяна Малькова прокомментировала громкий скандал на стартовавших Панарабских играх в Алжире.

«Я не знаю, как так вышло, но я не планировала ехать на эти соревнования. Приехала потренироваться в Сирию на сбор. В данный момент готовлюсь к чемпионату России на треке», — цитирует Малькову РИА Новости.

По её словам, она посчитала хорошими условия для подготовки в Сирии: горки, высота 600 метров, тепло и хорошие дороги.

По информации СМИ, российские спортсменки с изменёнными именами заявлены на Панарабские игры как члены сборной Сирии. Среди участниц заявлены Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula), Татьяна и Дарья Мальковы (Tatia Malko и Darie Malko), Карина Полудкина (Karina Polud) и Анастасия Сорокина (Enas Sorkine).

Ранее старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец назвал нарушением правил включение сестёр Татьяны и Дарьи Мальковых в состав сборной Сирии на Панарабские игры.