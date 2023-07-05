Экоактивисты второй раз выбежали на корт Уимблдона-2023 и разбросали конфетти

На корте №18 Уимблдона прошла вторая акция протеста от экоактивистов движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений.

Пожилой мужчина выбежал на корт, разбросав конфетти и частицы пазла с изображением центрального корта Открытого чемпионата Великобритании.

Инцидент произошёл на матче между британкой Кэйти Бултер и австралийкой Дарьей Савилл во время тай-брейка первого сета.

Охрана Уимблдона быстро вывела протестующего и передала его полиции.

Ранее активисты Just Stop Oil вторглись на корт во время матча первого круга Уимблдона между Григором Димитровым и Со Симабукуро.