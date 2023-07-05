«Динамо» анонсировало возвращение Бальбуэны

«Динамо» анонсировало возвращение парагвайского защитника Фабиана Бальбуэны.

В соцсетях клуб опубликовал ролик из советского мультфильма «Малыш и Карлсон», в котором прикрепил к Карлсону флаг Парагвая, а к Малышу — эмблему команды.

10 июля 2022 года Бальбуэна решил приостановить контракт с «Динамо».

Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Эспаньол» просит у «Динамо» €10 млн за Монтеса.