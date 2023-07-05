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Федотов надеется, что все игроки ЦСКА будут готовы к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов надеется, что все игроки будут готовы к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России.
Федотов надеется, что все игроки ЦСКА будут готовы к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России
  • РИА Новости

«Сборникам требовалось отдохнуть от напряжённой концовки сезона, они присоединились к нам 1 июля. Да, вчерашний матч с «Нефтехимиком» пропустили несколько футболистов, но я надеюсь, что к «Зениту» будут готовы все. Был не такой большой промежуток, чтобы растерять форму. Все наши ребята — профессионалы», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля, начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России.

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