Федотов надеется, что все игроки ЦСКА будут готовы к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов надеется, что все игроки будут готовы к матчу с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Сборникам требовалось отдохнуть от напряжённой концовки сезона, они присоединились к нам 1 июля. Да, вчерашний матч с «Нефтехимиком» пропустили несколько футболистов, но я надеюсь, что к «Зениту» будут готовы все. Был не такой большой промежуток, чтобы растерять форму. Все наши ребята — профессионалы», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля, начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России.