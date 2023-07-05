Карпов: ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ» за €7 млн

ЦСКА готов отпустить Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ» за €7 млн.

Как сообщает журналист Иван Карпов, «Бешикташ» сделал официальный запрос в ЦСКА по поводу стоимости игрока.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА требует €5 млн за Зайнутдинова.