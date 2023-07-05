«Формула-1» представила календарь на 2024 год
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Первая гонка состоится 2 марта в Бахрейне. Последняя гонка сезона пройдёт 8 декабря в Абу‑Даби.
Календарь соревнований на 2024 год:
1. Бахрейн (29 февраля — 2 марта);
2. Саудовская Аравия (7—9 марта);
3. Австралия (22—24 марта);
4. Япония (5—7 апреля);
5. Китай (19—21 апреля);
6. Майами (3—5 мая);
7. Эмилия‑Романья (17—19 мая);
8. Монако (24—26 мая);
9. Канада (7—9 июня);
10. Испания (21—23 июня);
11. Австрия (28—30 июня);
12. Великобритания (5—7 июля);
13. Венгрия (19—21 июля);
14. Бельгия (26—28 июля);
15. Нидерланды (23—25 августа);
16. Италия (30 августа — 1 сентября);
17. Азербайджан (13—15 сентября);
18. Сингапур (20—22 сентября);
19. США (18—20 октября);
20. Мексика (25—27 октября);
21. Бразилия (1—3 ноября);
22. Лас-Вегас (21—23 ноября);
23. Катар (29 ноября — 1 декабря);
24. Абу-Даби (6—8 декабря).
Ранее сообщалось, что Гран-при Австрии останется в календаре «Формулы-1» до 2030 года.