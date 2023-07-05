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«Формула-1» представила календарь на 2024 год

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«Формула-1» опубликовала календарь соревнований на 2024 год.
«Формула-1» представила календарь на 2024 год
  • Gettyimages.ru
  • © typhoonski

Первая гонка состоится 2 марта в Бахрейне. Последняя гонка сезона пройдёт 8 декабря в Абу‑Даби.

Календарь соревнований на 2024 год:

1. Бахрейн (29 февраля — 2 марта);

​2. Саудовская Аравия (7—9 марта);

​3. Австралия (22—24 марта);

​4. Япония (5—7 апреля);

​5. Китай (19—21 апреля);

​6. Майами (3—5 мая);

​7. Эмилия‑Романья (17—19 мая);

​8. Монако (24—26 мая);

​9. Канада (7—9 июня);

​10. Испания (21—23 июня);

​11. Австрия (28—30 июня);

​12. Великобритания (5—7 июля);

​13. Венгрия (19—21 июля);

​14. Бельгия (26—28 июля);

​15. Нидерланды (23—25 ​​августа);

​16. Италия (30 августа — 1 сентября);

​17. Азербайджан (13—15 сентября);

​18. Сингапур (20—22 сентября);

​19. США (18—20 октября);

​20. Мексика (25—27 октября);

​21. Бразилия (1—3 ноября);

​22. Лас-Вегас (21—23 ноября);

​23. Катар (29 ноября — 1 декабря);

​24. Абу-Даби (6—8 декабря).

Ранее сообщалось, что Гран-при Австрии останется в календаре «Формулы-1» до 2030 года.

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