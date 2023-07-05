Ковпанец назвал нарушением включение сестёр Мальковых на турнир по велоспорту за Сирию
- РИА Новости
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«Это вообще нарушение всех возможных правил — так не бывает в жизни. Я думаю, что, пока сейчас консультации пройдут, надо прояснить до конца. Они не имеют права выступать за команду Сирии», — приводит слова Ковпанца РИА Новости.
Мальковы оказались в заявке на турнир в составе сборной Сирии. У обеих в профилях изменены имена.
Ранее сообщалось, что Рикунов будет выступать за китайскую команду.