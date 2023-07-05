Ковпанец назвал нарушением включение сестёр Мальковых на турнир по велоспорту за Сирию

Старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец назвал нарушением правил включение сестёр Татьяны и Дарьи Мальковых в состав сборной Сирии на Панарабские игры.

«Это вообще нарушение всех возможных правил — так не бывает в жизни. Я думаю, что, пока сейчас консультации пройдут, надо прояснить до конца. Они не имеют права выступать за команду Сирии», — приводит слова Ковпанца РИА Новости.

Мальковы оказались в заявке на турнир в составе сборной Сирии. У обеих в профилях изменены имена.

Ранее сообщалось, что Рикунов будет выступать за китайскую команду.