Упавшего с лошади вратаря ПСЖ Рико перевели из реанимации в обычную палату

Пострадавший после падения с лошади вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико покинул отделение интенсивной терапии.

Как сообщает AFP со ссылкой на заявление больницы в Севилье, 29-летний испанец переведён в обычную палату, где продолжит восстанавливаться после черепно-мозговой травмы.

28 мая вратарь парижского клуба был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Его доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

19 июня Рико был выведен из искусственной комы.

Ранее сообщалось, что упавший с лошади вратарь ПСЖ Рико начал говорить.