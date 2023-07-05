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Упавшего с лошади вратаря ПСЖ Рико перевели из реанимации в обычную палату

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Пострадавший после падения с лошади вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико покинул отделение интенсивной терапии.
Упавшего с лошади вратаря ПСЖ Рико перевели из реанимации в обычную палату
  • Gettyimages.ru
  • © Gualter Fatia

Как сообщает AFP со ссылкой на заявление больницы в Севилье, 29-летний испанец переведён в обычную палату, где продолжит восстанавливаться после черепно-мозговой травмы.

28 мая вратарь парижского клуба был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Его доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

19 июня Рико был выведен из искусственной комы.

Ранее сообщалось, что упавший с лошади вратарь ПСЖ Рико начал говорить.

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