Упавшего с лошади вратаря ПСЖ Рико перевели из реанимации в обычную палату
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Как сообщает AFP со ссылкой на заявление больницы в Севилье, 29-летний испанец переведён в обычную палату, где продолжит восстанавливаться после черепно-мозговой травмы.
28 мая вратарь парижского клуба был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Его доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.
19 июня Рико был выведен из искусственной комы.
Ранее сообщалось, что упавший с лошади вратарь ПСЖ Рико начал говорить.