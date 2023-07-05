Футболисты ЦСКА получат серебряные медали РПЛ 8 июля после матча с «Динамо»
- РИА Новости
«Вручение серебряных медалей состоится 8 июля после игры против «Динамо», — приводит слова Брейдо РИА Новости.
Первая встреча состоится 8 июля в 13:30 мск на «ВЭБ Арене», вторая игра — на следующий день в 16:30 мск на «ВТБ Арене».
В прошедшем сезоне красно-синие заняли второе место в РПЛ и завоевали Кубок России.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сыграет за армейцев в Братском Кубке с «Динамо».