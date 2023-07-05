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Футболисты ЦСКА получат серебряные медали РПЛ 8 июля после матча с «Динамо»

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Игроки московского ЦСКА получат серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) после товарищеского матча со столичным «Динамо» в рамках Братского кубка.
Футболисты ЦСКА получат серебряные медали РПЛ 8 июля после матча с «Динамо»
  • РИА Новости

«Вручение серебряных медалей состоится 8 июля после игры против «Динамо», — приводит слова Брейдо РИА Новости.

Первая встреча состоится 8 июля в 13:30 мск на «ВЭБ Арене», вторая игра — на следующий день в 16:30 мск на «ВТБ Арене».

В прошедшем сезоне красно-синие заняли второе место в РПЛ и завоевали Кубок России. 

Ранее сообщалось, что бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия сыграет за армейцев в Братском Кубке с «Динамо».

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