Джейкобс: «Аль-Ахли» хочет воссоединить связку Мане — Фирмино
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По информации журналиста Бена Джейкобса, клуб из Саудовской Аравии делает всё возможное, чтобы подписать сенегальца. «Аль-Ахли» хочет воссоединить связку Мане с Фирмино, который уже выступает в команде.
В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Мане впервые прокомментировал драку с одноклубником Лероем Зане.