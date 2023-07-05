Джейкобс: «Аль-Ахли» хочет воссоединить связку Мане — Фирмино

Нападающий «Баварии» Садио Мане может воссоединиться со своим бывшим одноклубником по «Ливерпулю» Роберто Фирмино в саудовской «Аль-Ахли».

По информации журналиста Бена Джейкобса, клуб из Саудовской Аравии делает всё возможное, чтобы подписать сенегальца. «Аль-Ахли» хочет воссоединить связку Мане с Фирмино, который уже выступает в команде.

В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Мане впервые прокомментировал драку с одноклубником Лероем Зане.