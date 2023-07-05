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Тарпищев: у Медведева очень неудобный соперник в первом круге Уимблдона

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил соперника Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Великобритании.
Тарпищев: у Медведева очень неудобный соперник в первом круге Уимблдона
  • globallookpress.com
  • © John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency

«Дане надо врабатываться. Первые круги ему сложно даются. Англичане очень опасны на траве, это очень неудобный соперник в первом круге. Надо быть цепким, лишить себя брака, чтобы добиться успеха в матче», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев в первом раунде сыграет с Артуром Фери из Великобритании. Игра состоится 5 июля.

Турнир проходит с 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. 

Ранее Даниил Медведев рассказал о своих ожиданиях от Уимблдона.

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