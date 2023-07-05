Директор «Венеции»: пока мы не уверены насчёт будущего Черышева в клубе
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«Интерес со стороны «Леванте»? Мы не знаем об этом и пока точно не уверены насчёт будущего Дениса Черышева. Пока россиянин прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам», — цитирует Мента Sport24.
В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Итальянский клуб не смог по итогам сезона-2022/23 пробиться в Серию А.
Ранее главный тренер «Санта-Колома» Дмитрий Черышев высказался о будущем своего сына Дениса.