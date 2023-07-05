Волкановски: хочу реванш с Махачевым, но сначала надо позаботиться о Родригезе

Австралийский боец, чемпион мира UFC в полулёгком весе Александер Волкановски высказался о желании провести реванш с россиянином Исламом Махачевым.

«Я очень сильно хочу реванш с Исламом. Думаю, что миру интересен этот бой. Думаю, что это один из самых больших поединков, которые UFC сейчас может организовать. Но сначала надо позаботиться о Яире Родригезе», — цитирует Волкановски «Матч ТВ».

Поединок между спортсменами состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев рассказал, когда проведёт следующий поединок.