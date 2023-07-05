Дадонов о продлении контракта: я хотел остаться в «Далласе»
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«Не очень долго шли переговоры. Всё зависело от того, насколько я хочу остаться в «Далласе». Я хотел остаться в команде, считаю, что у неё есть перспективы, в следующем сезоне мы можем выступить ещё сильнее», — цитирует игрока Sport24.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25, а зарплата россиянина составит $2,25 млн в год.
В сезоне-2022/23 Дадонов набрал 15 (3 + 12) очков за команду в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф — десять (4 + 6) баллов в 16 играх.
Ранее «Даллас» объявил о подписании нового контракта с хоккеистом Дадоновым.