Дадонов о продлении контракта: я хотел остаться в «Далласе»

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов прокомментировал решение продлить контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Не очень долго шли переговоры. Всё зависело от того, насколько я хочу остаться в «Далласе». Я хотел остаться в команде, считаю, что у неё есть перспективы, в следующем сезоне мы можем выступить ещё сильнее», — цитирует игрока Sport24.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25, а зарплата россиянина составит $2,25 млн в год.

В сезоне-2022/23 Дадонов набрал 15 (3 + 12) очков за команду в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф — десять (4 + 6) баллов в 16 играх.

Ранее «Даллас» объявил о подписании нового контракта с хоккеистом Дадоновым.