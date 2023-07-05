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Озкан: ЦСКА требует €5 млн за Зайнутдинова

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ЦСКА определился с ценником полузащитника Бактиёра Зайнутдинова, который входит в сферу интересов турецкого «Бешикташа».
Озкан: ЦСКА требует €5 млн за Зайнутдинова
  • РИА Новости

По информации журналиста Гёкмена Озкана, московский клуб хочет выручить с продажи игрока не менее €5 млн.

Напомним, что Зайнутдинов сможет выступать за «Бешикташ», не считаясь легионером, потому что он гражданин Казахстана.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Бешикташе» подтвердили интерес к полузащитнику ЦСКА Зайнутдинову.

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