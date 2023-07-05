Кейрос: поражение — тоже часть тренировочного процесса

Полузащитник «Зенита» Эдуардо Ду Кейрос высказался о поражении команды в матче Кубка PARI Премьер с «Црвена звезда».

«Я очень рад, что смог сегодня отличиться. Мне кажется, что, если бы мы забили все свои моменты, счёт был бы другим. У нас было два очевидных, 100%-ных момента. Но ничего, поражение — тоже часть тренировочного процесса», — цитирует игрока сайт «Зенита».

Игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу сербского клуба. У победивших отличились Мирко Иванич и Жан-Филипп Крассо. В составе проигравших мяч забил Эдуардо Ду Кейрос.

«Зенит» в следующем матче 9 июля сыграет с «Фенербахче», «Црвена звезда» встретится с «Нефтчи».

Ранее сообщалось, как Барак Бахар высказался о победе «Црвена звезда» над «Зенитом».