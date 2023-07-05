Никонов: Малком — классный футболист, но для меня лучший Акинфеев
- РИА Новости
«Малком — классный, но я хочу наших ребят отметить. Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в порядке, в каждом матче выручает. Ещё и голевые раздаёт! А в финале Кубка два пенальти отбил. Великий вратарь! Почти как Яшин!» — цитирует Никонова СЭ.
В прошедшем сезоне Акинфеев провёл за армейцев 35 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и сыграл 11 игр на ноль. 37-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. Он также дал понять, что пока не собирается завершать карьеру.
Малком был признан лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне. Лучшим голкипером стал Акинфеев.
Ранее Виталий Мутко назвал Акинфеева лицом российского футбола.