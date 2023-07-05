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Никонов: Малком — классный футболист, но для меня лучший Акинфеев

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Бывший тренер юношеской сборной России Вадим Никонов назвал лучшего игрока в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Никонов: Малком — классный футболист, но для меня лучший Акинфеев
  • РИА Новости

«Малком — классный, но я хочу наших ребят отметить. Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в порядке, в каждом матче выручает. Ещё и голевые раздаёт! А в финале Кубка два пенальти отбил. Великий вратарь! Почти как Яшин!» — цитирует Никонова СЭ.

В прошедшем сезоне Акинфеев провёл за армейцев 35 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и сыграл 11 игр на ноль. 37-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. Он также дал понять, что пока не собирается завершать карьеру.

Малком был признан лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне. Лучшим голкипером стал Акинфеев.

Ранее Виталий Мутко назвал Акинфеева лицом российского футбола.

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