Никонов: Малком — классный футболист, но для меня лучший Акинфеев

Бывший тренер юношеской сборной России Вадим Никонов назвал лучшего игрока в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Малком — классный, но я хочу наших ребят отметить. Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в порядке, в каждом матче выручает. Ещё и голевые раздаёт! А в финале Кубка два пенальти отбил. Великий вратарь! Почти как Яшин!» — цитирует Никонова СЭ.

В прошедшем сезоне Акинфеев провёл за армейцев 35 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и сыграл 11 игр на ноль. 37-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. Он также дал понять, что пока не собирается завершать карьеру.

Малком был признан лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне. Лучшим голкипером стал Акинфеев.

Ранее Виталий Мутко назвал Акинфеева лицом российского футбола.