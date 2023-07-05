Диниз назвал мечтой тренировать сборную Бразилии

Новый главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз прокомментировал своё назначение в национальную команду.

«Мечта для всех, честь и огромная гордость — иметь возможность служить национальной сборной. Это призыв. Я убеждён, что у нас есть всё, чтобы двигаться вперёд и заставить всех работать как надо», — цитирует Диниза AS.

5 июля Бразильская конфедерация футбола объявила о назначении Фернандо Диниза. Соглашение между сторонами будет действовать один год — до начала отборочных матчей чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года.