Быков: ФХР важно развивать хоккей в странах БРИКС

Бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков высказал мнение, что Федерации хоккея России нужно развивать хоккей в странах БРИКС.

«Это наша миссия — помогать развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы они подтягивались к нашему уровню и потом, может быть, могли составить конкуренцию другим нациям», — приводит слова Быкова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что хоккеистам важно учиться и передавать опыт для развития.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее президент IIHF заявил, что ведёт диалог с Федерацией хоккея России.