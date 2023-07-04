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Быков: ФХР важно развивать хоккей в странах БРИКС

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Бывший главный тренер национальной команды Вячеслав Быков высказал мнение, что Федерации хоккея России нужно развивать хоккей в странах БРИКС.
Быков: ФХР важно развивать хоккей в странах БРИКС
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Это наша миссия — помогать развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы они подтягивались к нашему уровню и потом, может быть, могли составить конкуренцию другим нациям», — приводит слова Быкова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что хоккеистам важно учиться и передавать опыт для развития.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее президент IIHF заявил, что ведёт диалог с Федерацией хоккея России.

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