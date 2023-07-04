Озкан: ЦСКА требует €5 млн за Зайнутдинова у «Бешикташа»
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Как сообщает турецкий журналист в социальных сетях, ЦСКА требует за трансфер 25-летнего хавбека €5 млн.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее в «Бешикташе» подтвердили интерес к полузащитнику ЦСКА Зайнутдинову.