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Пономарёв: Фернандесу нет места в ЦСКА, он безобразно играет в обороне

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в армейский клуб.
Пономарёв: Фернандесу нет места в ЦСКА, он безобразно играет в обороне
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Марио уже возрастной игрок, ещё и безобразно играет в обороне. Его возвращение в ЦСКА станет дополнительной нагрузкой для Владимира Федотова, потому что кого-то нужно будет сажать на лавку, хотя состав уже хорошо сыгран. Здесь Фернандесу места нет», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. 

После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом», а 21 апреля расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.

Ранее агент Фернандеса заявил, что защитник вряд ли вернётся в ЦСКА.

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