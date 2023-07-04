Cazurreando: Черышев продолжит карьеру в «Леванте»

Нападающий «Венеции» Денис Черышев может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Cazurreando, российский форвард входит в сферу интересов «Леванте».

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Итальянский клуб не смог по итогам сезона-2022/23 пробиться в Серию А.

Ранее главный тренер «Санта-Колома» Дмитрий Черышев высказался о будущем своего сына Дениса.