Жулин считает, что Костомаров вернётся на лёд

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможном возвращении на лёд олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.

«Однозначно, он вернётся на лёд. Костомаров — мой герой», — цитирует Жулина ТАСС.

10 января олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.

Ранее Костомаров опубликовал новое видео со своих тренировок в больнице.