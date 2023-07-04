Жулин считает, что Костомаров вернётся на лёд
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Однозначно, он вернётся на лёд. Костомаров — мой герой», — цитирует Жулина ТАСС.
10 января олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.
27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.
Ранее Костомаров опубликовал новое видео со своих тренировок в больнице.