AS: Мбаппе в случае перехода в «Реал» не будет играть на левом фланге

Стало известно, на какой позиции будет играть нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, если перейдёт в мадридский «Реал».

По информации газеты AS, форвард будет играть «где угодно, кроме левого фланга атаки», так как эта позиция принадлежит Винисиусу Жуниору.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мбаппе в составе ПСЖ стал пятикратным чемпионом Франции. Со сборной Франции он завоевал золото и серебро чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе потеряет сотни миллионов, если перейдёт в «Реал» в 2023 году.