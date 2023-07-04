AS: Мбаппе в случае перехода в «Реал» не будет играть на левом фланге
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По информации газеты AS, форвард будет играть «где угодно, кроме левого фланга атаки», так как эта позиция принадлежит Винисиусу Жуниору.
В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Мбаппе в составе ПСЖ стал пятикратным чемпионом Франции. Со сборной Франции он завоевал золото и серебро чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно.
Ранее сообщалось, что Мбаппе потеряет сотни миллионов, если перейдёт в «Реал» в 2023 году.