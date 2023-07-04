Во «Фламенго» опровергли информацию об интересе к Венделу

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз отреагировал на информацию о том, что клуб собирается подписать полузащитника «Зенита» Вендела.

«Фламенго» не заинтересован в приобретении Вендела. Мы не будем предлагать ему контракт», — цитирует Браза Globo.

28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Вендел мог бы воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта.