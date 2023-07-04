Вайцеховская рассказала о влиянии Трусовой на команду Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказала своё мнение о российской фигуристке Александре Трусовой.
Вайцеховская рассказала о влиянии Трусовой на команду Тутберидзе
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Сильная группа — это идеальная для Саши среда обитания: чтобы все вокруг безостановочно прыгали, а она была бы там лучшей и недосягаемой. До сих пор убеждена, что четверные вся группа «Хрустального» запрыгала благодаря Трусовой, а вовсе не благодаря Тутберидзе с Дудаковым», — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Она добавила, что фигуристка не смогла выиграть золотую медаль Олимпиады, потому что рядом с ней не оказалось человека, который смог бы убедить её «круглосуточно не бросаться на амбразуру».

По мнению Вайцеховской, таким наставником мог бы стать Евгений Плющенко, но на тот момент у него не было достаточно тренерского опыта, чтобы привести Трусову к золотой медали Пекина.

19-летняя Александра является вице-чемпионкой Олимпийских игр, бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее Трусова призналась, что в день записи своей песни она спала всего час.

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