Sports Zone: Мбаппе потеряет сотни миллионов, если перейдёт в «Реал» в 2023 году
- AP
По информации Sports Zone, игрокпри переходе в «Реал» этим летом потеряет:
- €80 млн за лояльность ПСЖ;
- €150 млн, которые «Реал» был готов выплатить Мбаппе летом 2022 года в качестве подписного бонуса;
- €72 млн — зарплату, которую сейчас получает в ПСЖ.
В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Мбаппе в составе ПСЖ стал пятикратным чемпионом Франции. Со сборной Франции он завоевал золото и серебро чемпионата мира 2018 и 2022 годов, соответственно.
Ранее сообщалось, что Мбаппе станет игроком «Реала» 6 или 7 июля.