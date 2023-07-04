Sports Zone: Мбаппе потеряет сотни миллионов, если перейдёт в «Реал» в 2023 году

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рискует не досчитаться нескольких миллионов евро в случае перехода в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

По информации Sports Zone, игрокпри переходе в «Реал» этим летом потеряет:

€80 млн за лояльность ПСЖ;

€150 млн, которые «Реал» был готов выплатить Мбаппе летом 2022 года в качестве подписного бонуса;

€72 млн — зарплату, которую сейчас получает в ПСЖ.

В прошедшем сезоне нападающий забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мбаппе в составе ПСЖ стал пятикратным чемпионом Франции. Со сборной Франции он завоевал золото и серебро чемпионата мира 2018 и 2022 годов, соответственно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе станет игроком «Реала» 6 или 7 июля.