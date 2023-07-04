Аршавин считает, что Вендел мог бы воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Вендела.

«Ситуация непростая, Вендел — хороший игрок. Скорее всего, если бы был пункт о прерывании контракта, он бы сработал, но тут всё по-другому. Думаю, это понимают и агенты, поэтому успешно сотрудничают с клубом», — сказал Аршавин на YouTube-канале «Такой футбол».

28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее агент Вендела заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть «Зенит».