Аршавин считает, что Вендел мог бы воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Вендела.
Аршавин считает, что Вендел мог бы воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Ситуация непростая, Вендел — хороший игрок. Скорее всего, если бы был пункт о прерывании контракта, он бы сработал, но тут всё по-другому. Думаю, это понимают и агенты, поэтому успешно сотрудничают с клубом», — сказал Аршавин на YouTube-канале «Такой футбол».

28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее агент Вендела заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить