Власти Бразилии оштрафовали Неймара на $3,3 млн за искусственный пруд на своём участке
- AP
По информации G1, штраф составил $3,3 млн. Игрок не обеспечил экологический надзор за проведением работ, а также он виновен в перемещении почвы и уничтожении растительного покрова.
В прошедшем сезоне 31-летний бразилец забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить Неймару €600 млн за три года контракта.