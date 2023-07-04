Власти Бразилии оштрафовали Неймара на $3,3 млн за искусственный пруд на своём участке

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был оштрафован за создание искусственного пруда на своём участке в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

По информации G1, штраф составил $3,3 млн. Игрок не обеспечил экологический надзор за проведением работ, а также он виновен в перемещении почвы и уничтожении растительного покрова.

В прошедшем сезоне 31-летний бразилец забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить Неймару €600 млн за три года контракта.