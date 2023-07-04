В «Севилье» исключили возвращение Рамоса

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Вице-президент «Севильи» Нидо Карраско высказался о возможном подписании контракта с защитником Серхио Рамосом.
В «Севилье» исключили возвращение Рамоса
  • © AP Photo/Aurelien Morissard

«Нет-нет. Сегодня Рамос не вариант. Он отличный игрок, выросший в нашей академии, но сегодня он не вариант для «Севильи», — цитирует Карраско AS.

Напомним, что игрок является воспитанником «Севильи». За взрослую команду он выступал с 2002 по 2005 год.

В сезоне-2022/23 Рамос сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее Романо сообщил, что Рамос может снова стать одноклубником Месси в «Интер Майами».

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