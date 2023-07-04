Аршавин: не сравниваю Пиняева с собой, он больше похож на Роналду

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Бывший российский нападающий Андрей Аршавин высказал своё мнение о полузащитнике «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Его главное качество — это скорость, летит подобно ракете. Я его с собой не ассоциирую, для меня Сергей — Роналду. Как он играет, его стиль, он больше похож на португальца», — сказал Аршавин на YouTube-канале «ТакойФутбол».

В прошедшем сезоне Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии тренеров и капитанов.

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