Нагучев: Вендел заявил «Зениту» о нежелании продолжать карьеру в России
«Я был сейчас в Петербурге, там мне сказали, что Вендел после одного из матчей зашёл в раздевалку и сказал: «Я всё, я больше не хочу играть в России», — сказал Нагучев в программе «Это футбол, брат».
Он добавил, что Сергей Семак в своём интервью подтвердил возможный уход игрока из клуба.
28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».
В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
Ранее агент Вендела заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть «Зенит».