Нагучев: Вендел заявил «Зениту» о нежелании продолжать карьеру в России

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Российский комментатор Роман Нагучев подтвердил желание полузащитника «Зенита» Вендела покинуть клуб.

«Я был сейчас в Петербурге, там мне сказали, что Вендел после одного из матчей зашёл в раздевалку и сказал: «Я всё, я больше не хочу играть в России», — сказал Нагучев в программе «Это футбол, брат».

Он добавил, что Сергей Семак в своём интервью подтвердил возможный уход игрока из клуба.

28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее агент Вендела заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть «Зенит».

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