Железняков поделился особенностями характера Тутберидзе

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о характере российского тренера.

«Этери — серьёзный, фанатичный к работе человек, она кропотливо подходит ко всему. Ещё сложилось ощущение, что она закрытая. Она всегда такая: держит людей на расстоянии, но если понимает, что ты нормальный, то начинает доверять», — цитирует Железнякова РИА Новости.

Напомним, что в команде Тутберидзе тренируются олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева и двукратный серебряный призёр Игр Евгения Медведева. Она также привела к медалям Олимпиады Юлию Липницкую и Александру Трусову.

Ранее Железняков сообщил, что мировое фигурное катание топчется на месте без россиян.

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