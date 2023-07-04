Железняков поделился особенностями характера Тутберидзе

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о характере российского тренера.

«Этери — серьёзный, фанатичный к работе человек, она кропотливо подходит ко всему. Ещё сложилось ощущение, что она закрытая. Она всегда такая: держит людей на расстоянии, но если понимает, что ты нормальный, то начинает доверять», — цитирует Железнякова РИА Новости.

Напомним, что в команде Тутберидзе тренируются олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева и двукратный серебряный призёр Игр Евгения Медведева. Она также привела к медалям Олимпиады Юлию Липницкую и Александру Трусову.

Ранее Железняков сообщил, что мировое фигурное катание топчется на месте без россиян.