Calciomercato: УЕФА оштрафовал «Рому» на €5 млн

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Итальянский клуб «Рома» нарушил правила финансовой фейр-плей УЕФА.

По информации Calciomercato, клуб не смог достичь прироста капитала в размере более €28 млн до 30 июня. В результате УЕФА оштрафовал римлян на €5 млн.

«Рома» уступил «Севилье» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. 

Ранее УЕФА дисквалифицировал Жозе Моуринью на четыре матча за оскорбления судьи финала Лиги Европы.

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