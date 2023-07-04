Оуэн: между мной и Бекхэмом в «Реале» было меньше общего, чем когда-либо

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Бывший нападающий «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн рассказал о взаимоотношениях с соотечественником и одноклубником Дэвидом Бекхэмом во времена выступления за мадридский клуб.

«Наши жёны были довольно одиноки и обе присматривали за детьми, они время от времени виделись, пока мы тренировались. Однако на этом наша дружба заканчивалась. Между мной и Дэвидом в «Реале» было меньше общего, чем когда-либо», — написал Оуэн в автобиографии.

Он добавил, что ему не нравилось носить модную одежду и посещать светские мероприятия, как делала семья Бекхэм. Англичанин отметил, что Дэвид и его супруга Виктория были настоящими суперзвёздами.

Оуэн выступал за «Реал» с 2004 по 2005 год. Бекхэм защищал цвета мадридского клуба с 2003-го по 2007-й.

Ранее сообщалось, что сын Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом».

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