Педулла: «Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение по Онане

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«Манчестер Юнайтед» сделал «Интеру» первое предложение по вратарю Андре Онане.

Манкунианцы предложили за голкипера €40 млн + €5 млн в качестве бонусов, однако такой вариант миланцев не устроил, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Отмечается, что итальянский клуб хочет выручит за футболиста до €60 млн, из которых €50 млн будут иметь фиксированный характер.

20 июня 2022 года голкипер присоединился к итальянскому клубу. В текущем сезоне футболист провёл 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл матч на ноль.

Ранее саудовский «Аль-Наср» включился в гонку за Онаной вместе с «Манчестер Юнайтед».

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