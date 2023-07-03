Третьяк считает, что сборной России по хоккею сейчас не нужен постоянный тренер

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что национальной команде не нужен постоянный тренер на данный момент.

«Вопрос будет решать тренерский совет. Моё личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», — приводит слова Третьяка ТАСС.

30 марта «Матч ТВ» сообщил, что Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею.

Красно-белые 14 марта объявили, что назначили Жамнова на пост главного тренера команды. «Спартак» в сезоне-2022/23 не сумел попасть в плей-офф.

Ранее сообщалось, что ФХР не предложит Жамнову новый контракт.