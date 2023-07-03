Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Третьяк считает, что сборной России по хоккею сейчас не нужен постоянный тренер

Короткая ссылка
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что национальной команде не нужен постоянный тренер на данный момент.
Третьяк считает, что сборной России по хоккею сейчас не нужен постоянный тренер
  • Gettyimages.ru

«Вопрос будет решать тренерский совет. Моё личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», — приводит слова Третьяка ТАСС.

30 марта «Матч ТВ» сообщил, что Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею.

Красно-белые 14 марта объявили, что назначили Жамнова на пост главного тренера команды. «Спартак» в сезоне-2022/23 не сумел попасть в плей-офф.

Ранее сообщалось, что ФХР не предложит Жамнову новый контракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить