Третьяк считает, что сборной России по хоккею сейчас не нужен постоянный тренер
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«Вопрос будет решать тренерский совет. Моё личное мнение заключается в том, что в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе. Достаточно его пригласить под Кубок Первого канала, других международных турниров у нас не будет», — приводит слова Третьяка ТАСС.
30 марта «Матч ТВ» сообщил, что Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею.
Красно-белые 14 марта объявили, что назначили Жамнова на пост главного тренера команды. «Спартак» в сезоне-2022/23 не сумел попасть в плей-офф.
Ранее сообщалось, что ФХР не предложит Жамнову новый контракт.