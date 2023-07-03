Тренер московского ЦСКА Фоменко о Карраскале: Хорхе умеет играть, но где-то подвисает

Тренер московского ЦСКА Олег Фоменко объяснил, почему Хорхе Карраскаль стал реже попадать в стартовый состав армейцев.

«Да, что у Хорхе не отнять — желание играть в футбол. Отбирать мяч он тоже умеет. Где-то подзасыпает, подвисает. Кто-то, как потеряет мяч, начинает расстраиваться, а кто-то собирается и идёт его отбирать», — цитирует Фоменко Sport24.

В сезоне-2022/23 24-летний игрок принял участие в 34 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее Карраскаль вернулся в расположение команды.