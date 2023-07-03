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Зделар — о Суперкубке России: ЦСКА способен достойно противостоять «Зениту»

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Сербский полузащитник Саша Зделар считает, что армейский клуб может победить «Зенит» в матче за Суперкубок России.
Зделар — о Суперкубке России: ЦСКА способен достойно противостоять «Зениту»
  • Gettyimages.ru

«Нужно сказать, что у «Зенита» очень хорошая команда, и она вновь доказала это в минувшем сезоне. При этом я считаю, что ЦСКА способен достойно ей противостоять. Если мы покажем свой лучший футбол, у нас будут все шансы провести хороший матч и добиться успеха», — цитирует Зделара Bobsoccer.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» — победителем Российской премьер-лиги.

Ранее Дивеев заявил о боевом настрое ЦСКА перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом».

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