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Ковтун: в общей массе российские специалисты не уступают иностранным

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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказал мнение, что российские тренеры не устпают зарубежным специалистам.
Ковтун: в общей массе российские специалисты не уступают иностранным
  • Gettyimages.ru

«В общей массе российские специалисты не уступают иностранным. Всё зависит от возможностей: какой карт‑бланш дадут тренеру по приобретению игроков, как долго можно будет выстраивать команду… Если это всё руководство клуба даёт, то дальше дело только за тренером — как он себя проявит», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

Напомним, что Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год. В 2022 он вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова, который возглавил «Родину».

«Родина» потерпела поражение от «Пари НН» со счётом 0:2 в ответном матче. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу нижегородской команды. Таким образом, «Родина» уступила по сумме двух встреч и не смогла пробиться в элитный дивизион.

Ранее «Родина Медиа» впервые в истории выиграла Медиалигу.

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