Ковтун: в общей массе российские специалисты не уступают иностранным
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«В общей массе российские специалисты не уступают иностранным. Всё зависит от возможностей: какой карт‑бланш дадут тренеру по приобретению игроков, как долго можно будет выстраивать команду… Если это всё руководство клуба даёт, то дальше дело только за тренером — как он себя проявит», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».
Напомним, что Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год. В 2022 он вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова, который возглавил «Родину».
«Родина» потерпела поражение от «Пари НН» со счётом 0:2 в ответном матче. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу нижегородской команды. Таким образом, «Родина» уступила по сумме двух встреч и не смогла пробиться в элитный дивизион.
Ранее «Родина Медиа» впервые в истории выиграла Медиалигу.