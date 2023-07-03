Ковтун: в общей массе российские специалисты не уступают иностранным

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказал мнение, что российские тренеры не устпают зарубежным специалистам.

«В общей массе российские специалисты не уступают иностранным. Всё зависит от возможностей: какой карт‑бланш дадут тренеру по приобретению игроков, как долго можно будет выстраивать команду… Если это всё руководство клуба даёт, то дальше дело только за тренером — как он себя проявит», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

Напомним, что Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год. В 2022 он вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова, который возглавил «Родину».

«Родина» потерпела поражение от «Пари НН» со счётом 0:2 в ответном матче. Первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу нижегородской команды. Таким образом, «Родина» уступила по сумме двух встреч и не смогла пробиться в элитный дивизион.

Ранее «Родина Медиа» впервые в истории выиграла Медиалигу.