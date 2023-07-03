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Metaratings: «Спартак» отказался от приобретения полузащитника сборной Мексики Чавеса

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Полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес не перейдёт в «Спартак».
Metaratings: «Спартак» отказался от приобретения полузащитника сборной Мексики Чавеса
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Metaratings.ru, руководство «Спартака» на данный момент отказалось от кандидатуры Чавеса, так как приоритетными целями являются другие футболисты. 

В текущем сезоне хавбек провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Пачуки» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мартинс присоединится к «Спартаку» 5 июля.

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