Metaratings: «Спартак» отказался от приобретения полузащитника сборной Мексики Чавеса

Полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес не перейдёт в «Спартак».

Как сообщает Metaratings.ru, руководство «Спартака» на данный момент отказалось от кандидатуры Чавеса, так как приоритетными целями являются другие футболисты.

В текущем сезоне хавбек провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Пачуки» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мартинс присоединится к «Спартаку» 5 июля.