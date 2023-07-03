Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что Ярошик скоро получит визу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о получении рабочей визы главным тренером клуба чехом Иржи Ярошиком.

«Всё идёт планово, двигаемся в рабочем порядке получения визы. Скоро получит. Это работа посольства, трудно назвать точные сроки», — цитирует Андреева РИА Новости.

«Оренбург» 22 июня объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера. Чех подписал контракт на два года. Он сменил на должности наставника команды Марцела Личку.

Правительство Чехии 29 июня запретило участвовать в соревнованиях на территории страны российским спортсменам. Представители чешского спорта не могут работать и выступать на территории России.

Ранее Колобков заявил, что МОК должен запретить турниры на территории Чехии.