Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что Ярошик скоро получит визу
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«Всё идёт планово, двигаемся в рабочем порядке получения визы. Скоро получит. Это работа посольства, трудно назвать точные сроки», — цитирует Андреева РИА Новости.
«Оренбург» 22 июня объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера. Чех подписал контракт на два года. Он сменил на должности наставника команды Марцела Личку.
Правительство Чехии 29 июня запретило участвовать в соревнованиях на территории страны российским спортсменам. Представители чешского спорта не могут работать и выступать на территории России.
Ранее Колобков заявил, что МОК должен запретить турниры на территории Чехии.